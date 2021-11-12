Женщина отказалась от бритья подмышек на 10 лет и показала результат

Блорегша решила отрастить волосы на подмышках и через 10 лет показала подписчикам результат. На вирусный TikTok-ролик обратили внимание в The Sun.

Пользовательница соцсети Тэйлор Тильт (Taylor Tilt) разместила видео, на кадрах которого она позирует перед камерой с поднятой рукой. Другой рукой женщина подносит бритвенный станок к подмышке и через несколько секунд отбрасывает его в сторону. «Разве я могу сдаться после десятилетнего отказа от бритья?» — подписала она публикацию, которая собрала 2,8 миллиона просмотров.

Как рассказала Тильт изданию, комментаторы нередко высказывают оскорбления в адрес ее внешнего вида, например, обзывая грязным животным. «Некоторые люди ведут себя так, будто не все мы родились с одинаковой растительностью. Почему я не сбриваю волосы? С ними я чувствую себя намного женственнее», — прокомментировала героиня материала.

В настоящее время блогерша регулярно делится аналогичными бодипозитивными роликами, призывая других юзеров толерантно относиться к природным данным тела. На ее страницу в соцсети подписаны более 37 тысяч человек.

Ранее в ноябре еще одна женщина отказались от бритья волос на теле и объяснила причину своего решения. Преподавательница йоги Наташа Коллинз-Дэниел (Natasha Collins-Daniel) призналась, что удаляла нежелательные волосы с 13 лет. По ее словам, она никогда не задумывалась о необходимости депиляции, поскольку все окружающие ее женщины делали эту процедуру. Коллинз-Дэниел объяснила, что отрастающие и вросшие волоски часто приносили ей дискомфорт, из-за чего в 2017 году она перестала бриться.