В Совфеде оценили выдачу QR-кодов переболевшим россиянам

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый оценил возможность выдачи QR-кодов россиянам, переболевшим коронавирусом. По его словам, в законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте могут внести соответствующие поправки, передает ТАСС.

В Совфеде допустили выдачу QR-кодов для переболевших COVID-19 россиян, которые имеют высокий титр антител к инфекции. Сенатор заявил, что в такой ситуации необходимо «внимательно посмотреть».

«Им прививаться не рекомендуют, а со времени заболевания может пройти больше, чем шесть месяцев, но высокий титр сохраняется. То есть нужен некий индивидуальный подход», — заключил Круглый. Он добавил, что защитные меры в виде QR-кодов необходимы.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал последствия введения QR-кодов. По его мнению, эта мера предотвратит появление новых штаммов COVID-19 в России.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов в некоторых видах транспорта и в общественных местах. В Госдуме такую меру посчитали необходимой. При введении QR-кодов в транспорте и общественных местах в России введут переходный период, который продлится до 1 февраля 2022 года.