ФБР опровергло факт взлома своих систем хакерами

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в своем заявлении опровергло факт взлома своих систем и данных хакерами, однако признало, что злоумышленники действительно рассылали фейковые электронные письма с адресов ведомства.

По информации бюро, неизвестные воспользовались ошибками в настройках программного обеспечения, что позволило им использовать правоохранительный портал LEEP для отправки фейковых писем. LEEP — это IT-инфраструктура ФБР для связи с коллегами в штатах и городах. В бюро подчеркнули, что этот сервис не имеет отношения к внутренней почте ФБР.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что хакеры взломали электронную почту ФБР, разослав с нее десятки тысяч писем якобы от имени Министерства внутренней безопасности США. В ФБР подтвердили факт взлома хакерами его электронной почты. В бюро уточнили, что инцидент произошел утром 13 ноября.