В Госдуме ответили на статью об опасном российском компромате на США

Депутат Чепа о статье в WSJ про компромат России на США: крайне опасные и зыбкие позиции

Депутат Алесей Чепа ответил на статью обозревателя американской газеты Wall Street Journal Холмана Дженкинса-младшего о том, что у России есть опасный компромат, способный навредить американской политической элите. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, Россия не вмешивается во внутренние дела США и никогда не пыталась делать этого. Парламентарий отметил, что не знает, какой есть компромат на американцев, но подчеркнул, что Москва не строит отношения между странами на подобных основаниях. Он также назвал подобные заявления недальновидными. Это крайне опасные и зыбкие позиции, подчеркнул депутат.

Помимо этого, Чепа рассказал, что такие высказывания являются частью внутренний борьбы между различными политическими партиями и кланами в США. Он резюмировал, что попытки разыграть «московскую карту» в данном контексте неправильны.

Ранее в WSJ появилась статья о том, что у России есть компромат на политическую элиту США. Журналист Холман Дженкинс-младший обратил внимание на действия главы ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, который якобы руководствовался российскими разведданными. «По всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа», — написал обозреватель. Автор также подчеркнул, что все президенты США, начиная с Джорджа Буша-младшего, стремились подружиться с Путиным.