В «Роскосмосе» оценили опасность космического мусора для МКС

В госкорпорации «Роскосмос» оценили опасность космического мусора для Международной космической станции (МКС). Представители госкорпорации отметили, что все системы МКС работают штатно. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Представители «Роскосмоса» прокомментировали заявления властей США об опасных фрагментах, которые якобы остались после испытаний противоспутникового оружия России. В США заявили, что опасные фрагменты создают угрозу для МКС.

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«На текущий момент экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полета. Орбитальные параметры станции находятся в так называемой зеленой зоне. Остальные вопросы не входят в компетенцию "Роскосмоса"», — отметили в госкорпорации.

Ранее в Госдепартаменте США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия. Представитель ведомства подчеркнул, что российские испытания угрожают безопасности МКС. В Госдепартаменте отметили, что к появлению опасных фрагментов якобы привел ракетный удар по одному из спутников.

Позже Космическое командование Вооруженных сил США выпустило заявление об испытаниях российского противоспутникового оружия. Там указали, что российская ракета сбила спутник COSMOS 1408, который вывели на орбиту в 1982 году.

Во вторник специалисты подмосковного Центра управления полетами рекомендовали космонавтам МКС укрыться от космического мусора на корабле «Союз МС-19». Опасные элементы пролетели мимо станции. После этого космонавтам разрешили вернуться на МКС.