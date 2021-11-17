Вред от грязного воздуха показали наглядно

Польское экологическое объединение Polish Smog Alert решило наглядно показать вред от грязного воздуха. На главных улицах городов активисты поставили интерактивные скульптуры в виде легких человека, которые демонстрируют качество местного воздуха и воздействие выбросов на организм. Об этом пишет портал TheMayor.EU.

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Двухметровая модель легких «вдыхает» уличный воздух, а содержащиеся в нем загрязнения остаются на поверхности. На момент установки инсталляция имеет белый цвет, но спустя две недели окрашивается в серый или даже черный. Скульптуру активисты решили завезти в 41 город, чтобы обратить внимание жителей на экологическую проблему.

«Мы уверены, что кампания будет иметь результат. Когда жители наблюдают, как их легкие каждый день чернеют, они начинают понимать, что качество воздуха имеет значение и что загрязнители, которыми мы дышим, негативно сказываются на здоровье. В рамках кампании мы постарались охватить регионы, где не измеряют качество воздуха, и люди ничего не знают о его состоянии», — отметила организатор инициативы Магдалена Козловска (Magdalena Kozłowska).

Старт кампании совпал с началом отопительного сезона — в Польше он начинается в середине ноября и негативно сказывается на атмосфере. Одна из целей благотворительной акции — рассказать населению о субсидиях на замену загрязняющих воздух устройств для обогрева.

Ранее Европейское агентство по окружающей среде выяснило, что от грязного воздуха погибло более 300 тысяч европейцев в 2019 году. Эксперты считают, что жертв было бы вдвое меньше, если бы государства ЕС удержали концентрацию твердых частиц (PM 2,5) в воздухе на рекомендованном уровне в пять микрограммов на кубический метр.