Путин заявил о создании в России центра генетической информации

В России будет создан центр генетической информации на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий, передает РИА Новости.

По словам Путина, законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии и селекции. «Вместе с тем надо четко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий. Речь идет о не только о правовом регулировании, но и соблюдении этических норм», — сказал глава государства.

По его мнению, уникальные открытия не должны оставаться только научным прорывом, а должны служить людям. Также он отметил, что необходимо определить порядок деятельности будущей национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров.