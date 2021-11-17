Полицейский освободил женщину от державшего ее в заложниках опоссума

Опоссум взял в заложники женщину и не выпускал ее из дома до приезда полиции

В Данидине, Новая Зеландия, опоссум взял в заложники женщину и не выпускал ее из дома до приезда полиции. Об этом пишет The New Zealand Herald.

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Старший сержант полиции Крейг Динниссен рассказал, что в участок позвонила женщина и сообщила, что ее в заложниках держит агрессивный опоссум. По ее словам, она пыталась выйти из дома и дойти до машины, когда животное встало у нее на пути и заставило вернуться обратно.

Полицейские выехали на вызов, чтобы освободить заложницу, и, когда они подошли к входной двери, перед ними возник молодой опоссум. Зверь появился из темноты и забрался на ногу одного из сотрудников. Животное поймали, отвезли подальше от жилых районов и выпустили на волю.

Динниссен предположил, что опоссум мог быть чьим-то сбежавшим питомцем или детенышем, недавно разлучившимся с матерью.

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