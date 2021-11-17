Неизвестные подожгли посольство Белоруссии в Брюсселе

Неизвестные устроили поджог здания посольства Белоруссии в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

По данным посольства, инцидент произошел 17 ноября, в среду. Отмечается, что прием граждан по консульским вопросам был временно приостановлен по техническим причинам. Когда возобновится прием посетителей, неизвестно.

Это не первый поджог посольства республики в Бельгии. В августе этого года был подожжен один из входов в здание представительства. В декабре 2020 года на фасад здания неизвестные распылили черную краску.

1 октября посольству Белоруссии в Вене поступила информация об угрозе минирования, после чего на территории дипломатического представительства сотрудники австрийской полиции провели спецоперацию. По словам австрийских правоохранителей, все действия по ликвидации террористической угрозы проводились в согласии с белорусскими дипломатами. Угроза оказалась ложной.

В тот же день анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в посольстве Белоруссии также получила милиция столицы Киргизии. Управление внутренних дел страны позже сообщило, что информация оказалась ложной.

