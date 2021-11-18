В центре Чумакова заявили о готовности производить комбинированный «Ковивак»

В центре имени Чумакова заявили о готовности производить комбинированную вакцину против COVID-19 «Ковивак», в том числе от «дельта»-штамма. Об этом заявил глава центра Айдар Ишмухаметов, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в разработке у специалистов в настоящее время две вакцины, которые защищают от штамма «дельта» — «КовиВак-Дельта-Моно», а также «КовиВак-Комби». По словам Ишмухаметова, препарат можно использовать для повторной вакцинации у людей, которые изначально получили другую вакцину.

Ранее директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов заявил, что российский препарат от коронавируса «КовиВак» будет доступен для граждан старше 60 лет в прививочных пунктах через несколько месяцев. Кроме того, сейчас идет клиническое испытание вакцины для подростков, добавил он.

Российская вакцина против COVID-19 «КовиВак» стала третьей, выпущенной в России. Ее зарегистрировали 20 февраля 2021 года. Препарат был разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищается, «убивается» формалином и вводится как вакцина.