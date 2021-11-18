На Украине назвали распад России делом одного поколения

Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош, недавно назначенный советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, назвал распад России делом одного поколения. Его интервью опубликовано на YouTube.

«Не думаю, что это очень далекая перспектива. Мне кажется, что это дело одного поколения. Но я, например, в 1989 году и подумать не мог, что в 1991-м Советский Союз развалится», — заявил Ярош, отметив, что в России всегда смерть царя — это потрясение, смута.

По его словам, Китай уже практически владеет Дальним Востоком и Сибирью и вырубает там тайгу, а мусульманский фактор является миной замедленного действия, «которая в любой момент может взорваться, и империи придет конец».

«Мы видим, какое влияние имеет тот же [глава Чечни Рамзан] Кадыров на Северном Кавказе. Такое впечатление, что ему дань платит Кремль за удержание этих мятежных территорий», — считает Ярош.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказался о возможном распаде России на «десять нормальных стран».