В Госдуме предложили расширить права на маткапитал

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов предложил расширить права россиян на материнский капитал, выплачивая его на третьего и последующих детей в регионах со сложной демографической ситуацией. Об этом сообщает URA.ru.

По словам парламентария, соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату российского парламента. Нилов пояснил, что речь идет о регионах, в которых смертность превышает рождаемость или равна ей. Сумма будет равняться выплате на первого ребенка — в 2022 году она составит 503 237 рублей. По мнению депутата, это поможет поддержать многодетные семьи. Кроме того, на финансовую поддержку также смогут рассчитывать семьи и отцы-одиночки, усыновившие детей.

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Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила законопроект о расширении прав отцов на материнский капитал. Он будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Согласно документу, рассчитывать на государственную поддержку смогут только мужчины, которые состоят в браке и воспитывают детей с супругой, ставшей им приемной матерью. Получать маткапитал смогут семьи, где мужчина является единственным родителем второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью.

В 2021 году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 рубль. Если в семье появился второй ребенок (в том числе, был усыновлен), то дополнительная выплата — 155 550 рублей. Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2022 году размер материнского капитала увеличится и составит более 503 тысячи рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.