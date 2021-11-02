В России предложили увеличить маткапитал в 10 раз для некоторых семей

Депутат Каргинов предложил увеличить маткапитал в 10 раз для семей, переезжающих на Курилы

Материнский капитал предложили увеличить в 10 раз для семей, переезжающих на Курильские острова. С таким предложением выступил первый зампред думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов в разговоре с URA.RU.

По его словам, в противном случае россияне не захотят поехать на Курилы, поскольку сейчас за рождение детей они могут получить 300-400 тысяч в европейской части страны. Парламентарий отметил, что воспитание ребенка является колоссальным трудом для женщины, которая первые 2-3 года «оторвана от жизни». В связи с этим на данные цели необходимо «выделять серьезные деньги».

При этом Каргинов рекомендовал ограничить количество семей, которые смогут использовать такую возможность. В частности, он предложил объявить конкурс, по итогам которого повышенный материнский капитал сможет получить только одна тысяча семей. «На этих условиях, люди более оперативно будут откликаться. Если эти условия не сработают, нужно еще увеличить. Денег в стране хватает, денег много», — заявил он. Помимо этого политик также выступил с идеей выдавать гражданам России беспроцентные кредиты на строительство жилья и предоставлять другие льготы, чтобы привлечь молодежь.

Ранее сообщалось, что отцам в России начнут выдавать маткапитал. Так, семьи, в которых отец в одиночку воспитывает второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, смогут получать материнский капитал с 2022 года.