Стартовал финальный этап конкурса ИРИ на создание контента в цифровой среде

Институт развития интернета (АНО ИРИ) объявил о старте финального этапа конкурса на создание национального контента в цифровой среде и проведении питчинга интернет-проектов. Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что на первом этапе заявки на питчинг будут проходить валидацию на соответствие конкурсной документации. Отбор проектов для участия в питчинге осуществит рабочая группа конкурсного комитета — она заслушает очные выступления и презентации команд, а также примет окончательное решение о поддержке. В группу входят генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский, генеральный директор АО «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и другие.

Гендиректор ИРИ Антон Ключкин подчеркнул, что процедура открытой защиты проектов проводится впервые за два года работы. «Это дополнительный шаг к открытости и более понятной профессионалам и обществу, более публичной процедуре отбора. Количество и качество заявок постоянно растет, и мы хотим продемонстрировать лучшие из них и показать, как проводится оценка проектов», — поясни он.

Ключкин добавил, что организаторы конкурса впервые смогут поддержать также и долгосрочные проекты. При этом фактически на реализацию отобранных работ будет отведено два года — отчитаться о создании и выполнении KPI нужно будет до конца 2023 года. «Это открывает дорогу большим проектам, в том числе игровым», — заключил он.

Проекты для участия в питчинге можно подать до 7 декабря по четырем направлениям: «Аудиовизуальный контент», «Специальные интернет-проекты», «Контент для социальных сетей и мессенджеров», «Программные продукты (игры)». Само мероприятие планируется провести в декабре на одной из площадок Москвы.

ИРИ с 2020 года является оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежной аудитории. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Культура». За это время ИРИ профинансировал около 360 проектов, в том числе сериалы «Струны», «Трудные подростки», «Новенький», «Естественный отбор», «Изи катка», «Молодые и сильные выживут», «Найден_жив» и многие другие. Проекты ИРИ приняли участие в более чем 50 российских и зарубежных фестивалях и конкурсах, завоевав свыше 40 наград.