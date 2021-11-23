Суд взыскал с Первого канала миллион рублей по иску Лозы

Суд в Москве взыскал с Первого канала один миллион рублей по иску певца Юрия Лозы. Об этом сообщил официальный Telegram-канал московских судов общей юрисдикции со ссылкой на пресс-службу суда.

В публикации уточняется, что Московский городской суд рассмотрел исковое заявление Лозы к АО «Первый канал» 23 ноября. «Суд удовлетворил требования истца частично, взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 миллион рублей и судебные расходы, в остальной части отказать», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее стали известны подробности иска Юрия Лозы к Первому каналу. Певец и композитор выдвинул претензии из-за использования кавера на его песню «Плот» в музыкальном шоу «Голос». Лоза счел, что телеканал испортил его произведение. Также в иске говорится о том, что ведущие и члены жюри «Голоса» озвучили несоответствующие действительности факты из биографии Лозы.