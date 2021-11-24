Бывшего главу района Карелии осудили за превышение полномочий

Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему главе Прионежского района Карелии Алексею Лучину за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Чиновнику дали четыре года лишения свободы условно. Он также лишен права занимать должности в госорганах сроком на три года.

Как установил суд, занимая пост главы муниципального района, Лучин продолжил руководить своей строительной компанией, которая возвела два многоквартирных дома в Заозерье с нарушением действующих норм, с использованием некачественных материалов и неквалифицированной рабочей силы. Это жилье при содействии чиновника в 2014 году было реализовано органам местного самоуправления по программе переселения граждан из аварийных домов.

Действия Лучина нанесли ущерб бюджету в 40 миллионов рублей.