Россия заявила о неприемлемости ущемления права вето в Совбезе ООН

Первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский заявил, что любые идеи, ущемляющие право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, неприемлемы. Его слова приводит ТАСС по итогам заседания Генассамблеи ООН о справедливом представительстве и расширении состава Совбеза.

«Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от втягивания в сомнительные авантюры», — подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что институт вето является важным фактором, который подталкивает членов Совета Безопасности к поиску сбалансированных решений. В настоящее время правом вето обладают пять постоянных членов организации (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Совет Безопасности ООН за право решать судьбу человечества. По словам турецкого лидера, судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне. Он указал на то, что «мир больше пяти», подразумевая пятерых постоянных членов Совбеза ООН.

