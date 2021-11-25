Сенаторы США предложили выделить Киеву еще 50 миллионов долларов военной помощи

Сенаторы США Роб Портман (республиканец от штата Огайо) и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) предложили включить в проект оборонного бюджета еще 50 миллионов долларов для выделения военной помощи Украине по линии Пентагона. Об этом сообщает газета Politico.

Предполагается, что поправка увеличит общий объем средств, направленный Киеву до 350 миллионов. Это на 100 миллионов больше, чем запрашивал американский лидер Джо Байден.

Из этой суммы 125 миллионов долларов предназначаются на закупку вооружений поражающего действия. Увеличение финансовой помощи в качестве одного из положений оборонного бюджета обсуждается в Сенате.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на встрече с делегацией американского Сената на Галифаксском международном форуме по безопасности поблагодарил США за оказанную военную помощь, добавив, что настоящую поддержку не всегда можно измерить деньгами.

