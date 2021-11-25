Срок действия COVID-сертификатов ЕС рекомендовали ограничить девятью месяцами

Еврокомиссия (ЕК) порекомендовала ограничить девятью месяцами срок действия COVID-сертификатов Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Еврокомиссия предлагает уделять больше внимания "личностному" подходу к мерам в отношении поездок и стандартному периоду приема сертификатов о вакцинации, составляющему девять месяцев с момента проведения первичной вакцинации», — говорится в заявлении, распространенном Брюсселем 25 ноября.

Девятимесячный срок действия сертификатов был рекомендован Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний. Также Еврокомиссия рекомендовала получать бустерные дозы вакцины через полгода после введения основной части препарата.

В ЕК подчеркнули, что к обладателям сертификатов не должны применяться ограничительные меры, такие как тесты и карантин. От ограничений также требуется освободить детей до 12 лет и граждан, совершающих «важные поездки».

Ранее 25 ноября стало известно, что с 1 марта 2022 года Евросоюз разрешит въезд всем, кто переболел коронавирусом или был привит препаратами, одобренными ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Правила въезда будут зависеть от статуса путешественника, а не от страны отправления.