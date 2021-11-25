Российская таможня ополчилась на товары из Финляндии

Сотрудники автомобильного таможенного пункта на российско-финляндской границе уже больше месяца усиленно досматривают товары, в том числе заказы из интернет-магазинов, рассказали «Ленте.ру» в курьерской компании СДЭК. Из-за того, что таможня ополчилась на грузы из Финляндии, службы доставки сталкиваются с серьезными материальными убытками и репутационными потерями, указали там. Покупателям же приходится дольше ожидать уже оплаченные заказы.

В компании рассказали, что получают множество жалоб на значительное увеличение сроков доставки посылок из Финляндии уже несколько недель. По мнению СДЭК, проблемы связаны с ситуацией на границе. Товары из Финляндии едут через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Торфяновка» в Выборгском районе Ленинградской области.

Автомобили, доставляющие экспресс-заказы для покупателей, в последний месяц неоднократно задерживали для проведения таможенного досмотра по размытой и невнятной формулировке, указали в компании. В итоге простои привели к тому, что перевозчики стали отказываться предоставлять транспорт для интернет-магазинов: компании, по их словам, проинформировали, что все машины с посылками из Финляндии будут стоять на переходе по несколько суток.

СДЭК также столкнулась со сложностями при поиске перевозчика, а когда машину все же удалось найти, то обнаружились трудности на таможне. После того, как автомобиль прибыл на таможенный пост, СДЭК подала транзитную декларацию. По закону ее должны зарегистрировать в течение четырех часов, но по факту, по утверждению СДЭК, процедура заняла четыре дня. Кроме того, к значительной задержке привел осмотр, в ходе которого товары из машины выгружались, а посылки вскрывались. Машина с грузом компании проходила границу в течение нескольких дней, с 10 по 16 ноября.

В сообществе топ-менеджеров логистических компаний (СТМЛК) заявили, что члены организации тоже не раз оказывались в подобной ситуации на этом пункте пропуска. «Провести неделю на таком маршруте, конечно, недопустимо. Досмотры отнимают драгоценное время и приводят к убыткам», — указали там, добавив, что на белорусской границе грузы досматривают в течение максимум 48 часов, даже при большем объеме работы.

В начале ноября транспортно-логистические компании пожаловались, что на самом крупном международном автомобильном пункте пропуска на китайской границе образовались рекордные пробки из большегрузных автомобилей. Главная причина заторов — антикоронавирусные ограничения. Также затруднения были связаны с увеличением объема грузоперевозок в преддверии новогодних праздников и низкой пропускной способностью пунктов.