Экс-работник шахты «Листвяжная» в Кузбассе рассказал о возможной причине ЧП

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе мог произойти взрыв метана, сообщил «Говорит Москва» бывший работник, рассказывая о возможной причине ЧП. Его комментарий приводится в Telegram-канале радиостанции.

Мужчина пояснил, что о проблемах с вентиляцией на шахте знали давно. По его мнению, это обстоятельство не могло привести к пожару.

Бывший работник подчеркнул, что с безопасностью на «Листвяжной» все было на высшем уровне. По его словам, начальство шахты в случившемся винить не стоит. Он допустил, что ответственность за ЧП лежит на рабочем персонале.