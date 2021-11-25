Власти Кузбасса назвали число оставшихся в шахте «Листвяжная» людей

Губернатор Кузбасса Цивилев: в шахте «Листвяжная» после ЧП остались 35 человек

В кузбасской шахте «Листвяжная» после ЧП остаются 35 человек. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передает ТАСС.

Глава региона отметил, что местоположение продолжающих находиться в шахте людей до сих пор не установлено.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту.

Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек скончались.