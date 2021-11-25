Выбравшиеся из шахты в Кузбассе пострадавшие горняки рассказали о ЧП

Пострадавшие в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе горняки рассказали, что сумели выбраться наружу после того, как у них сработали самоспасатели. Их комментарии о ЧП приводятся в Telegram-канале Shot.

По словам одного из выживших горняков, в шахте «Листвяжная» произошел хлопок. «В предыдущие смены бывало такое, что чувствовали запах газа. По технике безопасности не положено работать при запахе газа», — отметил мужчина.

Другой работник пояснил, что после спуска в шахту внезапно стало невозможно дышать. По предварительным данным, внутри шахты «Листвяжная» остаются еще 36 человек.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, спасатели обследовали 18 километров участков горных выработок из 40.

В шахте находились 285 рабочих. В результате ЧП пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек погибли.