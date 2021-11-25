Спасателям пришлось покинуть шахту в Кузбассе из-за опасного газа

Спасателям пришлось покинуть шахту «Листвяжная» в Кузбассе, так как там зафиксировали опасную концентрацию газа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее спасателям пришлось приостановить работы в шахте, так как им понадобилось перезарядить кислородные баллоны.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, спасатели обследовали 18 километров участков горных выработок из 40.

В шахте находились 285 рабочих. В результате ЧП пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек погибли.