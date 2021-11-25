Директора рынка в Ростовской области арестовали по делу об ОПГ

ТАСС: суд взял под стражу главу ростовского рынка «Атлант» по делу о преступном сообществе

В Ростовской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору местного рынка «Атлант» Александру Карпенко, проходящему по уголовному делу об организованном преступном сообществе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, главу торговой площадки арестовали по ходатайству следствия до 23 января. Карпенко был задержан 24 ноября по делу бизнесмена Карима Бабаева, которого называют хозяином всех крупных рынков Ростовской области. Его самого, скрывавшегося от следствия, также поймали и отправили в СИЗО 9 ноября.

По делу о создании преступной группировки (ОПГ) проходит также глава Аксайского района области Виталий Борзенко.

В апреле полиция провела масштабную спецоперацию на четырех крупных рынках в Аксайском районе Ростовской области, их оцепили 3,5 тысячи правоохранителей. Торговые площадки занимают 15 гектаров на выезде из Ростова-на-Дону по обе стороны трассы М-4 «Дон».

Борзенко арестован. Ему, помимо создания ОПГ, вменяется также мошенничество и злоупотребление полномочиями. Под стражей находятся директор Аксайского рынка Иван Ситько и сын Карима Бабаева Вадим.

Борзенко был назначен главой администрации Аксайского района в июне 1994 года.

