Среда обитания
 
Последние новости
В Осетии передумали и проголосовали за QR-коды
В Союзе журналистов возмутились идеей не указывать должности виновников ДТП
Известная российская феминистка призвала изменить отношение к женщинам за рулем 
В Госдуме назвали главными союзниками России «матушку-нефть» и «батюшку-газ»
В Госдуме предложили две альтернативы ЕГЭ
Черчесов назвал предпочтительного соперника для сборной России в стыковых матчах
Кавказцы толпой избили россиянок в кафе из-за замечания и попали на видео
Зюганов заявил об охоте на КПРФ после лишения неприкосновенности Рашкина
CNN отбелил кожу обвиняемого в массовом убийстве
Новости партнеров
Прослушать новость

Популярная российская певица назвала свое главное достижение

StarHit: певица Мари Краймбрери посчитала покупку дома своим главным достижением
Перейти в «Мою Ленту»
Мари Краймбрери
Мари Краймбрери
Фото: @marikraimbrery

Популярная российская певица Мари Краймбрери назвала покупку недвижимости своим главным достижением. Подробностями о доходах она поделилась в интервью StarHit.

Во время разговора певицу попросили рассказать, как она монетизирует свою популярность. Одной из достигнутых целей Краймбрери посчитала приобретение жилья, отметив, что для других достижений ей требуется больше средств.

«Купила дом — считаю это самым главным своим достижением на сегодняшний день. Я очень трепетно отношусь к деньгам и к доходам, не из тех, кто транжирит бабки. У меня есть какие-то масштабные планы, на которые мне нужен не один миллион, а гораздо больше»,— заявила артистка.

Ранее свой строящийся дом показала певица Анна Дзюба, которая выступала под псевдонимом Asti в дуэте Artik & Asti. Вместе с супругом бизнесменом Станиславом Юркиным артистка потратила на жилье 37 миллионов рублей. Дом планируют оформить в минималистичном стиле.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:0127 октября

Туда и обратно.

Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
10:0123 ноября

Два вида жилья захотели включить в программу расселения

09:2323 ноября

В Москве захотели построить жилье от люксового бренда одежды

08:4423 ноября

В Подмосковье обеспокоились жильем для мигрантов

Среда обитания00:01 9 октября

«Здесь люди не могут жить»

Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
07:1423 ноября

Британцев обяжут строить дома с зарядками для машин

06:1323 ноября

Голодные мужчины оказались опаснее голодных женщин

22:0722 ноября

В Москве нашли пять супердорогих пентхаусов

Среда обитания00:0116 августа

Точка невозврата.

Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
20:5122 ноября

Раскрыта неожиданная выгода от пандемии коронавируса

20:3522 ноября

Китай отстал от своих планов по спасению планеты

20:2522 ноября

В Москве заметили завершение квартирного бума

Россия
Российских студентов пообещали отчислить за отвод глаз от монитора
«Случилось почти чудо»
В Японии исчез коронавирус. Когда это произойдет в России — отвечает биолог
Первый российский регион высказался против законопроекта о QR-кодах
Шахтеры погибли при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
 
Синоптики предупредили москвичей о морозах в декабре
«Будем ездить на картошку»
 
В Госдуме рассказали о специально инфицирующих себя антиваксерах
Все материалы
Мир
Коренным здесь не место.
Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
Все материалы
Бывший СССР
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Все материалы
Экономика
В Госдуме назвали главными союзниками России «матушку-нефть» и «батюшку-газ»
Подняли тревогу.
Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?
Мишустин обвинил Запад в конкуренции не по правилам
Партнерский материал
Новые реалии.
Как технологии научили топливо заботиться о двигателе
ВТБ признан «платиновым» ESG-работодателем
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Уровень долговой нагрузки россиян достиг рекорда
Все материалы
Силовые структуры
«Резали себе животы, чтобы прекратить мучения»
Как пытали заключенных в СССР и почему в России этому не положили конец?
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Мамука Шубитидзе (Турикела, или Мамука Кахетинский)«Выйду на свободу и сделаю из вас мясо!»
В России поймали самого неуловимого вора бывшего СССР. Как он скрывался 28 лет?
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
«Для большинства людей это слишком»
Самый подключенный в мире человек о свободе, тотальном контроле и поездке в Россию
Все материалы
Спорт
Тактаров вспомнил о негуманных тренировках по советской системе
16-летнего российского хоккеиста ввели в кому
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Футболист «Ромы» отказался от переезда в Россию
Партнерский материал
Триумф «Зенита», падение «Спартака».
Месси против Гвардиолы, дебют Хави в Лиге чемпионов и судный день для наших клубов
Кулачные бои признали официальным видом спорта в России
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди детей
Развод и девичья фамилия.
Адель выпустила первый альбом за шесть лет. Почему теперь ее называют главной певицей планеты?
Джаред Лето рассказал об опыте торговли наркотиками
Американский папаша.
Уилл Смит сыграл отца самых титулованных спортсменок мира. Почему он заслужил «Оскар»?
Долина рассказала о застолье с Путиным
Россию не понять.
Каким получился новый сезон скандального сериала «Великая» о Екатерине II, ее власти и оргиях?
В Москве подвели итоги Лаборатории современного искусства
Все материалы
Интернет и СМИ
Информацию о запрете на тренировки детей непривитых родителей опровергли
«Он что, сверхчеловек?»
Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
Трех блогеров приговорили к тюремному заключению за пранк
Самые опасные хакеры из России и стран бывшего СССР — кто они?
 
«Метастазы на теле демократии»
Facebook превратилась в Meta. Спасет ли это соцсеть после мощного удара по репутации?
Россия представит декларацию против использования интернета террористами
Новая «Матрица».
Как виртуальная реальность изменит привычный мир, поможет лечить болезни и создаст новую вселенную?
Все материалы
Ценности
Грудь Кристины Агилеры стала предметом обсуждения в сети
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
Бузова показала лицо до и после ретуши и удивила фанатов
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Женщина решила наклеить искусственные ресницы и не смогла закрыть глаз
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Советское пиво было хуже нынешнего»
Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Все материалы
Kia улучшила российские Seltos и Picanto
Автосалон в Лос-Анджелесе: куча электромобилей и пара «уазиков»
Как изменился один из главных автосалонов Америки
В России начали принимать заказы на новый премиум-кроссовер Exeed
Лучшие из лучших: «Автомобили года» со всего мира
Автомобили, признанные лучшими в разных странах за последние пять лет
Новый Suzuki SX4 сменил название и дизайн
Внедорожники, которые навсегда попрощались со здравым смыслом
Арабский трехосник, SUV-стелс и суперкар с гусеницей
Nissan будет выпускать X-Trail старого и нового поколения одновременно
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
Город-герой Тула.
Как оборона города привела к провалу немецкого наступления на Москву?
«Если бы не Пушкин, кто бы знал?»
Как благодаря великому поэту обычное тверское село стало самым красивым в России
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Липецке откроют многофункциональный киноконцертный зал
Крупного медведя сняли на видео на Урале
Названы самые популярные у туристов места Северного Кавказа
Все материалы