Популярная российская певица назвала свое главное достижение

Популярная российская певица Мари Краймбрери назвала покупку недвижимости своим главным достижением. Подробностями о доходах она поделилась в интервью StarHit.

Во время разговора певицу попросили рассказать, как она монетизирует свою популярность. Одной из достигнутых целей Краймбрери посчитала приобретение жилья, отметив, что для других достижений ей требуется больше средств.

«Купила дом — считаю это самым главным своим достижением на сегодняшний день. Я очень трепетно отношусь к деньгам и к доходам, не из тех, кто транжирит бабки. У меня есть какие-то масштабные планы, на которые мне нужен не один миллион, а гораздо больше»,— заявила артистка.

Ранее свой строящийся дом показала певица Анна Дзюба, которая выступала под псевдонимом Asti в дуэте Artik & Asti. Вместе с супругом бизнесменом Станиславом Юркиным артистка потратила на жилье 37 миллионов рублей. Дом планируют оформить в минималистичном стиле.