Медведь оторвал дверь Lamborghini арабского шейха и попал на видео

Домашний медведь арабского шейха Хумайда Абдуллы Альбукаиша (Humaid Abdulla Albuqaish) оторвал дверь его роскошного итальянского автомобиля Lamborghini и попал на видео. Произошедшее инвестор и коллекционер суперкаров из Дубая показал на своей странице в Instagram.

В ролике шейх сидит на водительском кресле оранжевого Lamborghini Huracan Performante стоимостью примерно 274 тысячи долларов (20,5 миллиона рублей) и протягивает яблоко зверю. Медведь подходит к машине со стороны пассажирского сидения и встает лапами на дверь, чтобы проникнуть в салон за фруктом. Однако дверь ломается и падает под весом животного, которое пугается и прыгает в сторону. При этом мужчина начинает смеяться. «Без комментариев», — подписал Альбукаиш свой пост, который набрал 82 тысячи просмотров.

Позднее мужчина разместил в соцсети еще одно видео с места событий. На кадрах инвестор стоит рядом с поедающим яблоки медведем и держит в руках оторванную дверь. «Мне так жаль», — прокомментировал он.

По данным Carscoops, медведь живет в домашнем зоопарке шейха вместе с тиграми, львами, гиенами и другими животными. В Instagram Альбукаиша опубликовано множество видео, на которых он играет со своими питомцами. На его аккаунт подписаны почти два миллиона человек.