Песков оценил готовность Путина к непопулярным мерам по COVID-19

Президент России Владимир Путин является сторонником сбалансированности, однако не уходит от ответственности. Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил готовность главы государства к непопулярным мерам по COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в настоящее время власти имеют дело с беспрецедентной ситуацией — пандемия, смертность и продолжающиеся волны. Кроме того, нельзя забывать, что президент всегда действовал во благо людей и страны, а также брал ответственность на себя. По словам Пескова, Путин неоднократно это доказывал в самые непростые моменты.

Ранее российский лидер поручил изучить влияние вакцинации от COVID-19 на продолжительность жизни граждан. Президент предложил провести анализ продолжительности жизни и смертности в тех регионах, которые добились достойных показателей по вакцинации, и в тех, где пока такого уровня не достигли.

Вместе с тем Владимир Путин заявил, что после повторной вакцинации от COVID-19 «Спутником Лайт» сделал назальную вакцину. По словам российского лидера, ровно через полгода после прививки у него опустились защитные титры, и специалисты порекомендовали провести данную процедуру.