Россиянин проехал на машине через полстраны и рассказал о путешествии

Россиянин, HR-специалист из Новосибирска и любитель автопутешествий Данил Зубарев, проехал на машине из родного города в Крым за 10 дней. Об этом пути и о том, почему он решил обосноваться в Крыму, сибиряк рассказал порталу Ngs.ru.

По словам россиянина, после увольнения из компании он решил поехать в Санкт-Петербург. Однако проехав Омск и Тюмень, он понял, что ни разу не был на море, и решил отправиться через полстраны в Крым.

Затем Зубарев отправился в Уфу, Самару и Тольятти, потом в Волгоград и Краснодар. В Краснодаре путешественник решил задержаться на два дня. «Парк Галицкого — это лучший парк России. Он сделал всю поездку. Если вы приехали туда впервые, закладывайте минимум два часа. Я пробыл там около четырех часов», — посоветовал россиянин.

Когда автолюбитель, наконец, подъехал к Крымскому мосту, он поразился размером и красотой моря. Однако по приезде в Керчь у Зубарева возникли проблемы со связью. Его оператор не работал на полуострове, а оплату по Apple Pay нигде не принимали. В итоге путешественнику пришлось искать наличные.

«Я еще не знал, что меня ждет, и поехал самой красивой, но неправильной дорогой по маршруту Керчь — Феодосия — Судак — Алушта. Увидев ночную Ялту, сразу в нее влюбился», — рассказал мужчина. В результате Зубарев принял решение остаться жить в Севастополе. В городе он нашел работу и отметил, что там всегда ищут хороших специалистов, особенно в гостиничной и ресторанной сфере, а также профессионалов в IT.

«Природа прекрасна, вообще я считаю, что Крым — это весь мир в миниатюре», — подытожил он, отметив, что в сравнении Крыма и Новосибирска «климат решает».