Путин прокомментировал гибель горняков в шахте «Листвяжная»

Гибель горняков в кузбасской шахте «Листвяжная» — это большая беда. Так прокомментировал ЧП президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«И кроме того что дал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей и помощью пострадавшим и семьям погибших, конечно, мысленно с ними», — заявил Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Глава государства отметил, что он несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивелевым и с руководителями спасательных служб. По словам президента, они делают все возможное.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту.

Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек погибли.

Позднее спасательные работы пришлось приостановить из-за возникшей угрозы взрыва газа в шахте.