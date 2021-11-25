В МЧС заявили о приостановке спасательной операции в шахте «Листвяжная»

Врио главы МЧС Чуприян: спасательные работы в шахте «Листвяжная» приостановлены до утра

Спасательные работы в кузбасской шахте «Листвяжная» пришлось приостановить из-за критического состояния газодинамической системы. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, передает ТАСС.

Причиной приостановки спасательной операции стал рост концентрации метана в шахте, отметил врио МЧС России. Он добавил, что судьба еще 35 шахтеров остается неизвестной.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту.

Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека, 11 погибли. Позднее в шахте обнаружили тела трех спасателей.