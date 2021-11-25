Захарова возмутилась игнорированием Америкой украинских хакеров

Захарова: США хорошо известно об украинских хакерах, но Вашингтон молчит об этом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась тем, что США игнорируют украинских хакеров, делая упор на русскую киберпреступность. Она указала в своем Telegram-канале, что Вашингтону хорошо известно о существовании нерусских хакеров, но эта тема замалчивается.

По словам Захаровой, за прошлый месяц Европол и Евроюст провели серию операций по поиске и аресту хакерских групп, которые вели свою деятельность как минимум с 2019 года. Жертвами одной из группировок стали около двух тысяч человек в 71 стране мира, в том числе в Америке, а ущерб составил 120 миллионов долларов.

«Русские хакеры? Ну, наконец-то. Но нет, сюрприз: они все оказались украинцами. Но где же заявления западных партнёров об «украинских хакерах» и осуществляемых ими атаках? Где угрозы санкций? Так где тогда заявления Белого дома и Госдепа, где передовицы американских газет с вопросом: а может хакеры бывают не только русскими?» — задалась вопросом официальный представитель МИД.

Ранее стало известно, что в 2021 году офис генерального прокурора Украины получил свыше 70 запросов от других государств по расследованию киберпреступлений. Об этом рассказала генпрокурор республики Ирина Венедиктова. Она назвала Украину одним из основных мировых хабов для киберпреступников, но в то же время отметила, что при этом Киев остается «надежным партнером» в борьбе с подобным криминалом.

