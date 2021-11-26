Минобороны Белоруссии указало на военную активность Запада вблизи границы страны

Министерство обороны Белоруссии заявило об усиливающейся военной активности стран Запада вблизи границы страны. Об этом сообщил начальник главного управления идеологической работы ведомства Леонид Касинский, его слова приводятся на сайте ведомства.

Касинский подчеркнул, что в настоящее время осуществляются подготовительные мероприятия для прибытия на белорусско-польскую границу иностранных военных контингентов. По его словам, отмечено прибытие военнослужащих Эстонии, в задачи которых будут входить, в том числе, мероприятия по подготовке рокадных дорог. «Как связан миграционный кризис с данными инженерными мероприятиями непонятно от слова совсем», — добавил он.

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Касинский считает, что подобные действия предназначены для осуществления ускоренной переброски войск вдоль государственной границы Белоруссии. Он сообщил, что на литовском направлении сосредоточено около четырех тысяч военнослужащих, а на южном направлении украинские силовые ведомства проводят специальную операция под кодовым названием «Полесье».

Представитель Минобороны добавил, что за неделю были зафиксированы полеты стратегической разведывательной авиации Соединенных Штатов, самолетов радиоэлектронной разведки, а также самолетов разведки наземных целей типа «Джистарс» Военно-воздушных сил США и разведывательно-ударной беспилотной авиации. По его словам, все полеты проводятся на минимальном удалении от государственной границы — от 20 до 35 километров.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страна готова обеспечить свою безопасность вместе с Россией. «Созданная система реагирования на любые угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником — Российской Федерацией, — сказал Хренин. — Мы готовы защитить рубежи Союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку войск на любом направлении».