Российская учительница заставила школьницу ходить босиком

В Красноярском крае педагог наказала ученицу и заставила ходить ее босиком по школе

В городе Ачинске Красноярского края педагог заставила ученицу ходить без обуви по школе. Об инциденте сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что девочка из четвертого класса пришла в школу без сменной обуви, по этой причине учительница решила наказать ее. По требованию педагога школьница находилась без обуви на занятиях и ходила босиком по зданию школы.

По данному факту прокуратура проводит проверку. «Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних и правомерности действий работников учебного учреждения», — говорится в сообщении.

Ранее в в Уэльсе учителя заставили школьницу сидеть на уроке в шерстяном пиджаке в жару и довели ее до теплового удара. Девочка объяснила, что в учебном заведении ей стало жарко, поскольку температура воздуха составляла 29 градусов Цельсия. Несмотря на жалобы, преподаватели запретили ей снимать пиджак, так как это противоречит правилам дресс-кода школы.