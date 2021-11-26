Бузова раскрыла подробности своего состояния после госпитализации

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, госпитализированная с травмой руки, раскрыла подробности своего состояния. Соответствующий пост появился в сторис ее аккаунта в Instagram.

«Схожу с ума тут одна, но это просто необходимо сейчас. Писать сложно левой рукой, поэтому даже [рубрику] "Вопрос/ответ" не устроить. С утра до вечера процедуры на руку, капельницы и так далее», — поделилась телеведущая.

По словам Бузовой, прогнозы врачей «не очень хорошие»: процесс выздоровления будет длительным. Певица отметила, что медики начали комплексное лечение, и ей пока остается только работать и восстанавливать кисть со специалистами.

О том, что Бузову госпитализировали, стало известно 22 ноября. По словам телеведущей, травму руки она получила во время участия в телевизионном шоу. Она уточнила, что в последнее время находилась под наблюдением врачей, и именно они настояли на том, чтобы она легла в больницу.

До этого пиар-агент телеведущей Антон Богословский рассказал о ее проблемах со здоровьем. Он заявил, что на протяжении длительного времени Бузова борется с последствиями травмы руки, которую она получила во время съемок одного из телепроектов. По его словам, певица не уделяла должного внимания здоровью из-за напряженного рабочего графика.