Возлагающих цветы к мемориалу после аварии на «Листвяжной» сняли на видео

Жители города Белово несут цветы к мемориалу после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Жители города Белово Кемеровской области несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино, где произошла авария на шахте «Листвяжная». Соответствующее видео опубликовало издание kp.ru в Telegram-канале.

Как отметил глава Беловского городского округа Алексей Курносов на своей странице «ВКонтакте», на аллее шахтерской славы располагается мемориал работникам ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть), которые погибли в 2000 году в ходе последствий аварии на шахте «Комсомолец».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шести спасателей, которые работали в шахте «Листвяжной» в Кузбассе. Уточняется, что пятерых из них наградят посмертно.

О ЧП на шахте стало известно утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали 63 человека. В свою очередь заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин рассказал, что причиной гибели людей на «Листвяжной» стал взрыв метана из-за возникшей искры.