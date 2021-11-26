Работавшие в Кузбассе горняки выносили пострадавших из шахты на руках

Находящиеся на «Листвяжной» горняки вынесли на руках нескольких пострадавших из кузбасской шахты, сообщили РЕН ТВ сами рабочие из Кемеровской области. Их рассказ приводится в Telegram-канале телеканала.
По словам мужчин, половина самоспасателей, которые были в шахте, были нерабочими. Горняки признаются, что хотели спасти больше людей, но могли сами погибнуть.
Ранее бывший проходчик шахты «Листвяжная» Виктор Терминов рассказал, что получил инвалидность на объекте в 2011 году. Россиянин 10 лет назад упал с ленты во время работы в шахте, в результате травм стал инвалидом третьей группы.
Утром 25 ноября стало известно о происшествии на кузбасской шахте «Листвяжная». В результате ЧП погиб 51 человек, пятеро из которых были горноспасателями, еще 63 пострадали.