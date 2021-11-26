России предрекли «высокую цену» за нападение на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предрекла России «высокую цену» за нападение на Украину. Об этом она высказалась после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает Delfi.

Каллас отметила, что у Франции с Эстонией есть общее представление о тех мерах, которые необходимо будет предпринять в случае полномасштабного российско-украинского военного конфликта.

«По сути наша позиция едина и в том, что мы должны дать России очень четкий сигнал, что цена в случае нападения (на Украину — прим. «Ленты.ру») будет такой высокой, что это просто не стоит того», — заявила она.

При этом эстонский премьер не стала называть конкретные шаги, на которые страны будут готовы пойти в этом случае. «Будут ли это дополнительные санкции либо что-то еще, — это еще предстоит обсудить», — заключила Каллас.

Ранее о цене нападения России на Украину высказался глава МИД республики Дмитрий Кулеба. По его словам, в Киеве не пытаются угадать, о чем думает президент России Владимир Путин, однако работают над формированием у него понимания, что «новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить».