Украина предупредила Россию о высокой цене вооруженного нападения

Ситуация на границе России и Украины остается довольно напряженной ввиду скопления российских войск и угроз вооруженного столкновения со стороны Кремля. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, запись трансляции доступна в Facebook.

По его словам, Москва также сознательно блокирует организацию встречи в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, что может рассматриваться как составляющие единой агрессивной политики России против Украины. Дипломат подчеркнул, что сейчас Киеву необходимо организовать высокий уровень международной поддержки страны во избежание войны.

При этом глава МИД Украины отметил, что в случае начала конфликта России придется заплатить высокую цену. «Мы не пытаемся понять, что в голове [президента России Владимира] Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы у него появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать», — предупредил Кулеба.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что заявления об угрозах нападения на Украину, звучащие из США и других стран НАТО, ничем не подкреплены. Она добавила, что на границе с Украиной ничего не происходило, передислокации и маневры российских войск проводились на российской территории.