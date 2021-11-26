Объем инвестиций в Мурманской области вырос более чем на 9 процентов. Об этом на заседании правительства региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В этом году по параметрам инвестиционной активности мы продолжаем опережать среднероссийские значения. Объем инвестиций возрос на 9,4 процента и составил 82,5 миллиарда рублей. Это те деньги, которые вложены в экономику Мурманской области, в те инвестпроекты, которые у нас сегодня есть. Отмечу, что в целом по стране рост составил 7,3 процента», — сказал глава региона.

По слова губернатора, объем строительных работ в области также увеличился на 34 процента, что почти в шесть раз выше, чем в среднем по России.

Кроме того, губернатор отметил, что Мурманская область является приграничным регионом, имеющим высокий экспортный потенциал. Именно он позволил нарастить объем несырьевого неэнергетического экспорта до 4,1 миллиарда долларов США (доля региона в российском экспорте — 2,5 процента). По этому параметру Кольское Заполярье находится на втором месте в Арктической зоне РФ и на восьмом месте по России. По словам губернатора, это заслуга мурманских промышленных предприятий-экспортеров и рыбопромышленного комплекса области.

«Мурманская область остаётся лидером по количеству резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Вчера добавился еще один резидент, и теперь в общей сложности их уже 93. Общий заявленный объём инвестиций от них составляет 123,7 миллиарда рублей. Из них уже фактически вложено 8,7 миллиарда рублей, ч то на 2,5 миллиарда рублей больше, чем было по плану. Это почти половина всех осуществлённых инвестиций в Арктической зоне России. И у нас уже реализовано пять проектов в рамках этого преференциального режима», — сообщил он.

В том числе положительная динамика наблюдается и по резидентам ТОР «Столица Арктики». Заявленный объем инвестиций от девяти резидентов составил почти 104 миллиарда рублей. Фактически в настоящее время проинвестировано 78,5 миллиарда рублей (на 8 миллиардов больше, чем по плану). А налоговые поступления в бюджет уже превысили 2 миллиарда рублей.

«Благодаря поддержке федерального правительства нам удалось добиться, что мы налоги получаем не только от готовой инфраструктуры и готовых объектов, а получаем их, в том числе, от тех подрядчиков, которые работают на нашей территории, — сказал Андрей Чибис. — В сумме, по ТОР и АЗРФ сейчас область идёт с опережением плана на 10,5 миллиарда рублей».

Также губернатор отметил, что уже подано более 3 тысяч заявлений на получение «Гектара Арктики». Этот показатель больше, чем у всех регионов этой программы вместе взятых. По словам Андрея Чибиса, её популярность в Мурманской области бьет все рекорды и прогнозы.

Число занятых в среднем и малом бизнесе за первое полугодие этого года увеличилось на 2,8 тысячи человек по сравнению с прошлым годом. Количество самозанятых возросло в два раза — до 11 тысяч. Благодаря 51 выданному гранту по программе Губернаторского стартапа создано 2140 рабочих мест.

«И в этом году мы видим тренд на снижение количества уехавших из региона на 2,3 процента. А это и есть главная цель нашего плана «На Севере — Жить!» — сократить отток населения из Мурманской области и, наоборот, дать дополнительные условия, чтобы люди приезжали в Кольское Заполярье», — резюмировал губернатор.