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Российским компаниям решили помогать по примеру США

Минэкономразвития и ВАВТ подготовили исследования для развития экспорта услуг из России
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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские компании, рассчитывающие выйти на зарубежные рынки со своими услугами, смогут получить доступ к маркетинговым исследованиям перспективных рынков США, Китая, Германии, Индии, Японии и других стран. Материалы подготовило Министерство экономического развития России вместе Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ), сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Сейчас мешать экспорту может нехватка сведений об условиях и требованиях зарубежного рынка, информации об основных конкурентах и их преимуществах. Препятствием становится и языковой барьер. «Анализ внешних рынков позволит экспортно-ориентированным компаниям выявить приоритетные страновые и нишевые направления, скорректировать экспортную стратегию бизнес-процессов и найти свою аудиторию на внешних рынках», — объяснил решение заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев.

У российских компаний есть колоссальный потенциал для выхода на зарубежные рынки, но бизнес нужно мотивировать и информировать о его возможностях, заметила руководитель Центра ответственного ведения бизнеса ВАВТ Антонина Левашенко. Она указала на пример других государств, где помогают своим компаниям аналогичным способом. «В странах ОЭСР, лидирующих по экспорту услуг, таких как США, Великобритания, Швейцария и другие, широко практикуется подготовка отраслевых маркетинговых исследований для поддержки своих экспортеров», — отметила руководитель Центра ответственного ведения бизнеса ВАВТ Антонина Левашенко.

Исследования уже провели в шести отраслях: в IT, сферах туристических, медицинских, образовательных и транспортных услуг, а также на рынке кино и анимационной продукции. «Одна из задач, с которыми сталкиваются российские экспортеры — это поиск качественных маркетинговых исследований по зарубежным рынкам. Зачастую это долго и дорого, особенно если речь идет о небольших компаниях, в том числе в сфере услуг», — рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Исследование Минэк разместит на своем портале внешнеэкономической информации, также материалы будут доступны на платформе Российского экспортного центра «Мой экспорт». В следующем году список отраслей планируется расширить, материалы подготовят, в частности, для компаний в сфере строительных услуг, финансов, маркетинга и рекламы.

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