МТС получила «золото» в рейтинге лучших работодателей

Это третий рейтинг работодателей Forbes, в котором особое внимание уделено социальным и экологическим обязательствам компаний.

Все параметры, по которым оценивались работодатели, были объединены в три группы: «сотрудники и общество», «экология» и «корпоративное управление». Также участников оценивало жюри, в которое вошли эксперты по ESG, экологии, устойчивому развитию и hr.

МТС получила высокие оценки по всем критериям и вошла в число лучших работодателей страны.

При выборе работодателя специалистов все больше интересует соответствие принципам устойчивого развития. Поэтому компании уделяют особое внимание ответственному отношению к окружающей среде, социальной ответственности и качеству корпоративного управления. Организаторы рейтинга отразили эту тенденцию при разработке системы оценки.

Всего в рейтинг вошло 104 компании.