Биолог объяснил опасность обнаруженного в ЮАР нового штамма COVID-19

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков объяснил «Ленте.ру», в чем заключается потенциальная опасность нового штамма COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения созвала чрезвычайное совещание по поводу нового штамма коронавируса B.1.1.529, обнаруженного недавно в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Предварительный анализ выявил в нем большое число мутаций, и британские ученые предположили, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.

«Как известно, в Африке очень много людей больных приобретенным иммунодефицитом, там существенная часть населения заражена СПИДом, поэтому Африка является таким опасным резервуаром, в котором могут возникать опасные варианты», — рассказал Чумаков.

Биолог объяснил, что варианты вируса, которые зарождаются в организме иммунодефицитных людей, особенно опасны, потому что, если вирус попадает к обычному человеку с сильной иммунной системой, организм начинает активно с ним бороться, и вирус покидает его спустя несколько дней, а в случае с иммунодефицитом все происходит иначе. «Попадая в организм иммунодефицитного человека, COVID-19 находится там достаточно долго и начинает приспосабливаться к условиям, чтобы как можно дольше там задержаться. Поскольку иммунитет слабый, происходит его постоянное присутствие, и в процессе нахождения там он начинает мутировать, и при этом образуются такие варианты, которые способны как можно дольше задержаться в организме, то есть это такой биорезервуар, в котором происходит эволюция вируса», — отметил он.

По мнению биолога, новый штамм может оказаться более болезнетворным и убийственным, чем дельта-штамм, поскольку есть вероятность, что он уже адаптировался и прошел много стадий мутаций. «Естественно, сейчас надо изучить все свойства нового штамма для того, чтобы оценить, насколько вакцины, которые сейчас есть в мире, смогут предотвращать заболевания этим новым штаммом, и это очень важный вопрос, потому что, если окажется, что вакцины его не подавляют, то надо будет срочно делать такой вариант вакцины на основе нового штамма, который позволит защитить и от этого штамма тоже», — заключил Чумаков.

