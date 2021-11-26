Мировые компании нашли повод для оптимизма

HSBC: рост продаж в мире несмотря на пандемию и перебои с поставками ожидают 90% компаний

Улучшения ситуации с продажами в следующем году ожидают 90 процентов мировых компаний, их не пугают сбои в поставках и возможность новых волн пандемии. Об этом свидетельствует исследование HSBC «Навигатор» (есть в распоряжении «Ленты.ру»), в котором приняли участие 7350 руководителей бизнеса в 14 странах мира.

Поводом для оптимистичных прогнозов подавляющее большинство респондентов (87 процентов) сочли экспансию на новые рынки. По отношению к своим компаниям ключевым драйвером роста такой фактор назвали 46 процентов опрошенных.

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Более половины (56 процентов) респондентов полагают, что их доходы вырастут более чем на 10 процентов, почти треть (31 процент) говорят о росте более чем на 30 процентов. В среднем оценки роста находятся на уровне 19 процентов.

Семь из десяти участников исследования не исключили влияния на доход перебоев в глобальных поставках, но только 23 процента видят в этом факторе серьезную угрозу. Значительно больше опасений вызывают новая волна пандемии (40 процентов) и рост инфляции (34 процента). Остальные считают эти возможные обстоятельства менее существенными.

Председатель правления HSBC в России Грегори Гарнье подчеркнул, что по большому счету текущие опасения не отражаются на настроении компаний. Большинство уверены в позитивном развитии событий и даже имеют конкретные планы действий.

Ранее опрос международной консалтинговой компании PwC российских предпринимателей показал, что 87 процентов из них считают трудным ведение бизнеса в России. Чаще всего они жалуются на высокие налоги (66 процентов), административные барьеры и бюрократию (57 процентов), усиление контроля со стороны государства и отсутствие господдержки (оба варианта по 46 процентов соответственно). Только 10 процентов посчитали, что в России легко вести бизнес, чаще всего так отвечали люди в возрасте от 18 до 34 лет.