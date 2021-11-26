Жена шахтера рассказала о переживаниях мужа из-за гибели коллег в «Листвяжной»

Жена шахтера Руслана Клементьева, который должен был выйти на работу на шахту «Листвяжная» в день аварии, рассказала о переживаниях мужчины из-за гибели коллег. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она отметила, что состояние у супруга подавленное, он второй день плачет. «Шоковое состояние, я даже не знаю как выразить. Эмоции не описать словами, не передать», — рассказала жена Клементьева.

По ее словам, муж не пострадал в результате ЧП, так как приехал на смену, когда взрыв уже произошел. Именно поэтому супруги вряд ли будут подключаться к судебным разбирательствам, если они последуют в дальнейшем, добавила Клементьева.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло утром 25 ноября. Согласно версии, которая была озвучена заместителем генпрокурора России Дмитрием Демешиным, причиной аварии стал взрыв метана из-за возникшей искры. Вечером 25 ноября стало известно, что погибли 52 человека — 46 шахтеров и 6 горноспасателей, однако на следующий день выяснилось, что один из спасателей оказался жив. Еще 63 человека пострадали.