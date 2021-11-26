Доктор Мясников назвал опасный для детей препарат

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал назвал аспирин опасным для детей препаратом. Медик объяснил, что его применение несовершеннолетними может вызвать астму, отек мозга и печени. Выпуск доступен на YouTube.

По словам доктора, аспирин противопоказан детям до 13 лет. Он предупредил об опасных последствиях лекарственного средства и настоятельно рекомендовал не использовать его, чтобы сбивать температуру у ребенка. Специалист отметил, что препарат может спровоцировать развитие синдрома Рея, который характеризуется отеком мозга и печени, а также астму.

«Вы не должны давать аспирин, потому что это может вызвать синдром Рея. И это очень опасная ситуация, поэтому аспирин детям противопоказан. Плюс мы знаем, что аспирин может провоцировать астму», — обратился врач к родителям, которые используют препарат как жаропонижающее средство.

Ранее Мясников назвал лекарство, которые разрушает щитовидную железу. По словам доктора, опасность для нее представляет препарат «Амиодарон», который назначают против мерцательной аритмии. Телеведущий уточнил, что этот препарат резко повышает количество йода в организме, что является одним из факторов риска для любого воспаления щитовидной железы.