Доктор Мясников назвал убивающий щитовидную железу препарат

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал препарат, который разрушает щитовидную железу. Выпуск доступен на YouTube.

По словам доктора, опасность для щитовидной железы представляет препарат «Амиодарон», который назначают против мерцательной аритмии. «Чем оно [лекарство] хорошо? Оно прекрасно снимает аритмию. Наверное, это самое мощное лекарство для лечения мерцательной аритмии. Чем оно плохо? Оно убивает щитовидную железу», — подчеркнул Мясников.

Телеведущий уточнил, что этот препарат резко повышает количество йода в организме, так как на 37 процентов состоит из этого вещества. «Один из факторов риска для любого воспаления щитовидной железы — это избыток йода», — объяснил он.

Ранее Мясников рассказал, что при простуде и гриппе запрещено пить алкоголь. Специалист посоветовал пациентам употреблять теплые напитки, например, чай с медом или клюквенный сок. Также, как отметил доктор, пользу несет куриный бульон, потому что он богат цинком и магнием.