Биолог рассказал об угрозе распространения нового штамма COVID-19

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков в разговоре с «Лентой.ру» оценил угрозу распространения по миру нового штамма COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения созвала чрезвычайное совещание по поводу нового штамма коронавируса B.1.1.529, обнаруженного недавно в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Предварительный анализ выявил в нем большое число мутаций, и британские ученые предположили, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.

Чумаков допустил, что новый штамм может распространяться гораздо быстрее других. «Потому что вирус, когда начинает эволюционировать, там происходит селекция наиболее жизнеспособных вариантов, а если этот вариант более жизнеспособен, чем предыдущий вариант, то, конечно, он, скорее всего, и распространяться будет более успешно, но заранее сказать невозможно, собственно, поэтому сейчас и обратили на него внимание, чтобы изучить все его свойства и оценить потенциальную опасность», — рассказал он.

По мнению биолога, приостановка полетов в страны Южной Африки позволит выиграть время для того, чтобы оценить ситуацию и предотвратить быстрое распространение нового штамма. «Сейчас вообще перемещение по миру ограничено всюду, поэтому не думаю, что он будет быстро распространяться, тем более Африка более-менее изолирована», — считает биолог.

Ранее власти Великобритании и Израиля заявили о приостановке полетов в страны Южной Африки из-за обнаружения в Ботсване нового штамма.