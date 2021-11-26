Выживший в шахте «Листвяжная» спасатель рассказал о своем самочувствии

Выживший в шахте «Листвяжная» Кемеровской области горноспасатель Александр Заковряшин рассказал о своем самочувствии во время телефонного разговора с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Видео беседы «Ленте.ру» предоставила пресс-служба правительства Кузбасса.

Мужчина сказал, что чувствует себя хорошо и отметил высокую квалификацию медиков, которые за ним ухаживают.

«Буквально всего меня обследовали, по каждому поводу назначено лечение и, в общем-то, я даже сам не ожидал, что мне поставят столько диагнозов», — рассказал Заковряшин.