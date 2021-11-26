Сбер открыл счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Кузбассе

Сбер открыл счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших на шахте «Листвяжная»

Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Кемеровской области и сообщает об открытии счета для пожертвований им, а также пострадавшим в результате взрыва на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области.

Получателем средств явлена Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», которая выступила с соответствующей инициативой, говорится в сообщении Сбера.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка.

Комиссия при переводе не взимается.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

Р/с 40703810900020000089

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000225

ИНН 7728014523

КПП 772801001

БИК 044525225

ОГРН/ОГРНИП 1037700182772

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области.

